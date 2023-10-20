Жилой квартал Appartement a louer 2 pieces 55m2 bet hakerem jerusalem

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Квартира в аренду 2 комнаты 55 м2 — Бет Хакерем, Иерусалим
3-й этаж, Терраса без сукки, в новом здании 4 этажа
Рядом трамвай, Яд Сара и больничный Чаарей Цедек
Парковка, лифт
Аренда: 6200 ш/месяц
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Другие единицы проката 2 штуки доступны в долгосрочной перспективе на rdc, 1-й 2-й 3-й и 4-й этаж.
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Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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