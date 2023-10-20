Жилой квартал Appartement a louer 2 pieces 55m2 bet hakerem jerusalem

Квартира в аренду 2 комнаты 55 м2 — Бет Хакерем, Иерусалим 3-й этаж, Терраса без сукки, в новом здании 4 этажа Рядом трамвай, Яд Сара и больничный Чаарей Цедек Парковка, лифт Аренда: 6200 ш/месяц Другие новые квартиры в аренду в здании 53,4 М2 с террасой 8,6 М2, на 4-м этаже на 6,500sh Площади на полу, 55м2, с террасой от 10м2 до 6500ш Vaad bayit : 300sh / месяц - арнона : 420sh / месяц для 2p до 6200sh Другие единицы проката 2 штуки доступны в долгосрочной перспективе на rdc, 1-й 2-й 3-й и 4-й этаж. Для получения дополнительной информации, фотографий или для организации визита, позвоните сегодня