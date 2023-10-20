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Жилой квартал A renover bonne affaire proche de la mer

Герцлия, Израиль
от
$1,88 млн
04.03.2025
$1,88 млн
16.02.2025
$1,88 млн
31.12.2024
$1,86 млн
;
5
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ID: 23938
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Герцлия

О комплексе

Перевод
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Дом площадью 247 м2 на 2 уровнях. на участке площадью 424 м2 Восстановление. большой потенциал. возможность расширения и строительства бассейна. дом Находится в тупике возле трассы 2.

Местонахождение на карте

Герцлия, Израиль

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Жилой квартал A renover bonne affaire proche de la mer
Герцлия, Израиль
от
$1,88 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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