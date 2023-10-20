Жилой квартал A renover bonne affaire proche de la mer

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???? Продается великолепная квартира рядом с Фришманом и морем!
Ищете идеальное место для жизни? Просторная 3-комнатная квартира площадью 100 м2 ждет вас на волшебной и пастырской улице Шалом Алейхем!
✅ Мамад
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✅ Двойная ванная комната
✅ Высокие потолки
✅ Балкон площадью 12 квадратных …
ПРОДАЖА - 4 ЧАСТИ - ТЕЛЬ АВИВ-ЯФО
Тихая улица рядом с Бен-Гурион и Бен-Иегуда
2-й этаж из 6
122 м2 в общей сложности (104 м2 внутри + 14 м2 терраса)
4 м2 хранилище на этаже -1
2 смежных парковочных места в роботизированной системе парковки
Спальня с ванной комнатой
Общая ванная комнат…