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Жилой квартал Prix imbattable

Иерусалим, Израиль
от
$752,812
28.02.2025
$752,812
08.02.2025
$742,628
30.12.2024
$745,308
;
7
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ID: 23900
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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В нескольких минутах от трамвая в тихой и очаровательной обстановке, красивый отремонтированный 3P, с превосходным видом и тройной экспозицией, балконной суккой и раздевалкой. Строительство с потенциалом, бизнес, чтобы захватить эксклюзивное агентство Хадасса Такам.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Prix imbattable
Иерусалим, Израиль
от
$752,812
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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