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Жилой квартал Une maison particuliere a barnea

Ашкелон, Израиль
от
$1,49 млн
02.04.2025
$1,49 млн
23.12.2024
$1,47 млн
;
Жилой квартал Une maison particuliere a barnea
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ID: 23400
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

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красивый дом в Барнеа 7 комнат с бассейном недалеко от моря

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль

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Жилой квартал Une maison particuliere a barnea
Ашкелон, Израиль
от
$1,49 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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