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  4. Жилой квартал Tres beau 4 pieces a louer a neve zemer

Жилой квартал Tres beau 4 pieces a louer a neve zemer

Раанана, Израиль
от
$2,247
02.04.2025
$2,247
26.02.2025
$2,256
26.02.2025
$2,254
06.02.2025
$2,217
28.12.2024
$2,225
;
9
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ID: 23767
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана

О комплексе

Перевод
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Для аренды в бутик-здании Neve Zemer, приятные 4 комнаты с красивыми объемами и красивой высотой потолка. Очень светлая квартира. Терраса 14 м2. 2 парковочных места и 1 подвал

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль

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Жилой квартал Tres beau 4 pieces a louer a neve zemer
Раанана, Израиль
от
$2,247
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