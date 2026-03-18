Жилой квартал Un vrai avantage permis valide et structure deja en place

Продается: Kfar Saba Реальное преимущество: вы избегаете всего административного этапа и начинаете с существующей базы. На участке площадью 492 м2 это свойство имеет подтвержденное разрешение на строительство и уже реализованную конструкцию. Что находится на месте: • Структура • Крыша с видимой рамой • Снаружи стены • Электрические сети и сантехника Текущий проект: 150 м2 ✔️ Разрешение на строительство второго независимого дома Интерьер остается полностью разработанным, предлагая полную свободу для проектирования вашего дома. ? Планы и видео доступны по запросу