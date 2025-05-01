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Дома с садом на Малых Зондских островах, Индонезия

Бали
784
Южная Кута
173
Чангу
111
Убуд
89
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111 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Wana Giri, Индонезия
Вилла 5 комнат
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Уникальная вилла в пяти минутах от океана. Окупаемость объекта - 7,4 лет. ROI - 10-17%. …
$850,000
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DDA Real Estate
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Bali Home for Sale: 1-Bedroom Leasehold Villa  in Babakan – Canggu Priced at USD 200,000 L…
$200,000
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BNBPROFITS
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Вилла в Унгасан, Индонезия
Вилла
Унгасан, Индонезия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
🏡 Ультра-роскошная вилла Расположена на скале с прямым видом на Индийский океан   - Т…
$5,76 млн
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Darton Global
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 59 м²
Комплекс из 10 стильных вилл на Буките сочетает в себе комфорт и природу, создает атмосферу …
$128,502
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Площадь 236 м²
Ультрасовременный комплекс в центре традиционного Убуда, занимающий территорию площадью 3 ге…
$478,787
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Вилла 1 комната в Печату, Индонезия
Вилла 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Off-plan investment opportunity with ROI 17.05% and re-sale profits of $24,720 prior to comp…
$222,480
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Основные инвестиции: потрясающая внеплановая вилла с террасой на крыше и джакузи в УлуватуЦе…
$279,000
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BNBPROFITS
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Вилла в Малые Зондские острова, Индонезия
Вилла
Малые Зондские острова, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Invest in Paradise – Own a High-End Leasehold 2-Bed Villa in One of Lombok’s Most Coveted Lo…
$284,307
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BNBPROFITS
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Таунхаус в Bukit, Индонезия
Таунхаус
Bukit, Индонезия
Площадь 55 м²
Комплекс с премиальными пентхаусами  – это идеальное место для ценителей серфинга, расположе…
$257,003
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 112 м²
Комплекс из 30 современных вилл в живописном районе Бали — Умалас. Комплекс расположен в жив…
$217,426
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Вилла в Banjar Bali, Индонезия
Вилла
Banjar Bali, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Stunning View and Affordable Balinese Villa Sale Leasehold 1 Bedrooms in Munduk Front Tambli…
$150,699
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BNBPROFITS
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Доступный аренда 1-Bed Villa Loft в Канггу - ваши ворота на оживленный рынок недвижимости Ба…
$87,000
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Агентство
BNBPROFITS
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Вилла 5 комнат в Wana Giri, Индонезия
Вилла 5 комнат
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Количество этажей 3
Просторная вилла с отделкой «под ключ». Инвестиционная привлекательность на Бали: ROI 11-…
$750,000
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Агентство
DDA Real Estate
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Вилла 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Количество этажей 3
Просторная вилла с отделкой «под ключ». Инвестиционная привлекательность на Бали: ROI 11-…
$700,000
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Агентство
DDA Real Estate
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 89 м²
Просторные и светлые таунхаусы, расположенные в районе Чангу, приветствуют вас, где жизнь пе…
$142,780
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Вилла в Tegalinggah, Индонезия
Вилла
Tegalinggah, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 600 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$1,70 млн
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла 1 комната в Ujung, Индонезия
Вилла 1 комната
Ujung, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Вилла в стадии строительства от известного застройщика на сказочном острове Бали, Индонезия …
$150,000
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Агентство
ERA INVEST GROUP
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Вилла 4 комнаты в Air Kuning, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Air Kuning, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 401 м²
Количество этажей 1
Меблированная вилла в Балийском стиле. Вилла в окружении природы,в 5-ти минутах от пляжа …
$395,000
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Агентство
DDA Real Estate
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Вилла в Tibubeneng, Индонезия
Вилла
Tibubeneng, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
This luxury villa project is located in the residential and quiet area of Padonan, features …
$231,212
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Агентство
BNBPROFITS
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 128 м²
Таунхаусы в клубном поселке в Нуану. Нуану - это творческий город, расположенный на площади …
$358,852
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Вилла 3 комнаты в Унгасан, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжем, Унгасан,…
$293,725
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 90 м²
Уникальный эко-город в Переренане, занимающий пространство в 2 гектара, всего в 600 метрах о…
$312,174
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 75 м²
Уникальные виллы в живописном районе Букит на острове Бали. Эти виллы представляют собой пр…
$318,873
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Вилла в Унгасан, Индонезия
Вилла
Унгасан, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
PRICE: USD 220,000 Leasehold Until 2053 Completion Date: January 2025 Nestled in the ser…
$220,000
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Агентство
BNBPROFITS
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Exquisite Modern Leasehold 4-Bed Villa in Canggu – A Harmonious Blend of Luxury & Nature Pr…
Цена по запросу
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 450 м²
Эта великолепная вилла, расположена в живописном районе Пандава на полуострове Букит, Бали, …
$1,43 млн
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Tropical Modern 1-Bedroom Villa in Prime Canggu Area – Walk to Cafes, Close to the Beaches, …
$140,000
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BNBPROFITS
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Прекрасно спроектированная вилла Улувату с частным джакузи и рядом с пляжным клубом СавайяЦе…
$189,000
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BNBPROFITS
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Вилла в Семиньяк, Индонезия
Вилла
Семиньяк, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Stylish Tropical Modern Villa in Seminyak with Elegant Open-Plan Design Priced at USD 235,0…
$235,000
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Вилла 1 комната в Печату, Индонезия
Вилла 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Off-plan investment opportunity with ROI 15.40% and re-sale profits of $39,000 prior to comp…
$260,910
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Типы недвижимости на Малых Зондских островах

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости на Малых Зондских островах, Индонезия

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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