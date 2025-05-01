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Таунхаусы на Малых Зондских островах, Индонезия

Бали
94
Южная Кута
9
Чангу
23
Убуд
5
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94 объекта найдено
Таунхаус 2 комнаты в Малые Зондские острова, Индонезия
UP UP
Таунхаус 2 комнаты
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный комплекс ANTA OASIS в трех минутах от океана. Прогнозируемая доходность до 1…
$230,000
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 73 м²
Уникальный комплекс из 15 двухуровневых дизайнерских таунхаусов, расположенных в ведущем тур…
$166,577
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Таунхаус 2 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Таунхаус 2 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Комплекс SWOI LOFT UMALAS из 40 таунхаусов премиум-класса с отличной внутренней инфраструкту…
$210,000
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 115 м²
Таунхаусы, представляют собой идеальное сочетание современного стиля, комфорта и функциональ…
$333,153
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
АКЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ🚨ПРИ ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ ВОЗМОЖНЫ СКИДКИ✅ Меня зовут Леон, задайте мне сво…
$356,982
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 90 м²
Уникальный комплекс из 41 таунхауса с 1 и 2 спальнями, каждый из которых оснащен индивидуаль…
$208,117
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Таунхаус в Tegalinggah, Индонезия
Таунхаус
Tegalinggah, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 2
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цен…
$150,000
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 131 м²
Современный комплекс из 6 таунхаусов на Бали, в районе Чангу, приглашает вас в оазис роскоши…
$185,614
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Таунхаус 4 комнаты в Чангу, Индонезия
Таунхаус 4 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 2
Воспользуйтесь возможностью инвестировать в изысканную недвижимость OASIS в Бераве, всего в …
$428,000
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DDA Real Estate
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Таунхаус 3 комнаты в Убуд, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
Serenity — это премиальный комплекс вилл и таунхаусов, расположенный в центральном районе ос…
$195,000
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
ОСТАЛОСЬ ТРИ ТАУНХАУСА✅ ПРИ ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ ВОЗМОЖНЫ СКИДКИ✅ Меня зовут Леон, задайте мне с…
$330,000
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Таунхаус в Bukit, Индонезия
Таунхаус
Bukit, Индонезия
Площадь 55 м²
Комплекс с премиальными пентхаусами  – это идеальное место для ценителей серфинга, расположе…
$257,003
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 112 м²
Комплекс из 30 современных вилл в живописном районе Бали — Умалас. Комплекс расположен в жив…
$217,426
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Таунхаус в Малые Зондские острова, Индонезия
Таунхаус
Малые Зондские острова, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!! Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и цен…
$280,000
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 89 м²
Просторные и светлые таунхаусы, расположенные в районе Чангу, приветствуют вас, где жизнь пе…
$142,780
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Таунхаус 3 комнаты в Денпасар, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Денпасар, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Modern — это комплекс из 30 современных вилл, в живописном районе Бали - Умалас. На выбор от…
$260,000
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Таунхаус в Малые Зондские острова, Индонезия
Таунхаус
Малые Зондские острова, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Комплекс из 28 вилл на острове Букит, в районе пляжа Бингин.  Концепция вдохновлена единств…
$180,000
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 128 м²
Таунхаусы в клубном поселке в Нуану. Нуану - это творческий город, расположенный на площади …
$358,852
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Таунхаус 3 комнаты в Pererenan, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Pererenan, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 254 м²
Количество этажей 2
Проект расположен в самом центре топовой и туристической локации - Берава. Доход: от 8-11…
$620,000
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DDA Real Estate
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Таунхаус 1 комната в Tua, Индонезия
Таунхаус 1 комната
Tua, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Таунхаус для инвестиции в будущее.Условия оплаты: депозит и заключение договора - 40%, ежеме…
$335,000
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Агентство
DDA Real Estate
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 90 м²
Уникальный эко-город в Переренане, занимающий пространство в 2 гектара, всего в 600 метрах о…
$312,174
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 90 м²
Эксклюзивный комплекс таунхаусов в культовой локации Бали. Инфраструктура: парковочное мест…
$276,725
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Таунхаус в Убуд, Индонезия
Таунхаус
Убуд, Индонезия
Площадь 182 м²
Ультрасовременный комплекс в центре традиционного Убуда, занимающий территорию площадью 3 ге…
$282,703
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 130 м²
Элитный жилой комплекс из 11 таунхаусов, отличающийся уникальными дизайнерскими решениями и …
$266,522
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Таунхаус в Малые Зондские острова, Индонезия
Таунхаус
Малые Зондские острова, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Таунхаусы в Чангу с 2 спальнями, частным бассейном, в пешей доступности к знаменитому пляжу …
$270,000
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Таунхаус 2 комнаты в Печату, Индонезия
Таунхаус 2 комнаты
Печату, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Первоклассный жилой комплекс из 10 домов, с захватывающим видом на океан.Расположен в Улуват…
$250,000
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Таунхаус в Убуд, Индонезия
Таунхаус
Убуд, Индонезия
Площадь 100 м²
Комплекс на Бали - это воплощение уникального союза мистики и современных архитектурных тенд…
$190,373
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Таунхаус 2 комнаты в Малые Зондские острова, Индонезия
Таунхаус 2 комнаты
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 2
Доходная недвижимость на Бали для жизни и инвестиций в топовой локации Чангу Чангу - Жемч…
$225,000
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Таунхаус 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 2
Таунхаус на берегу океана с панорамным живописным видом. Таунхаус идеально подойдет для и…
$360,000
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Агентство
DDA Real Estate
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Таунхаус в Убуд, Индонезия
Таунхаус
Убуд, Индонезия
Площадь 100 м²
Добро пожаловать в уникальный комплекс, который стал настоящей точкой притяжения для успешны…
$375,986
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Параметры недвижимости на Малых Зондских островах, Индонезия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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