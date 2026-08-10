Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Keszthelyi jaras
  4. Жилая

Жилье в Keszthelyi jaras, Венгрия

;
Хевиз
5
10 объектов найдено
Особняк 6 комнат в Gyenesdias, Венгрия
Особняк 6 комнат
Gyenesdias, Венгрия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Элегантный двухэтажный дом у Балатона – идеальное сочетание комфорта и расположения! Пред…
$724,415
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Хевиз, Венгрия
Вилла 6 комнат
Хевиз, Венгрия
Число комнат 6
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Данный привлекательный дом на одну семью в 8380 Hévíz сочетает в себе современный комфорт, в…
$474,009
Оставить заявку
Дом 8 комнат в Хевиз, Венгрия
Дом 8 комнат
Хевиз, Венгрия
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 317 м²
Количество этажей 3
На одной из самых красивых панорамных улиц Хевиза продается трехэтажный семейный дом, подход…
$577,856
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Дом 5 комнат в Vonyarcvashegy, Венгрия
Дом 5 комнат
Vonyarcvashegy, Венгрия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Количество этажей 1
Современный, качественный, готовый к заселению дом в одном из самых популярных поселков на о…
$541,073
Оставить заявку
Вилла 8 комнат в Балатондьёрёк, Венгрия
Вилла 8 комнат
Балатондьёрёк, Венгрия
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
РОСКОШНЫЙ ДОМ С  ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА БАЛАТОН С ДВУХ ТЕРРАС! Если вы мечтаете жить или отд…
$1,45 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Кестхей, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кестхей, Венгрия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 2/3
В самом сердце Кештели, всего в нескольких минутах ходьбы от озера Балатон, продается двухур…
$193,647
Оставить заявку
Коттедж 4 комнаты в Хевиз, Венгрия
Коттедж 4 комнаты
Хевиз, Венгрия
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается современный семейный дом в Хевизе, расположенный в тихом и уютном районе, всего в …
$436,340
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Кестхей, Венгрия
Дом 6 комнат
Кестхей, Венгрия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 224 м²
Количество этажей 3
В Кестхей Кертвароше мы предлагаем на продажу трехэтажный /подвал, первый, второй этаж / кир…
$364,346
Оставить заявку
Особняк 5 комнат в Хевиз, Венгрия
Особняк 5 комнат
Хевиз, Венгрия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 274 м²
Количество этажей 2
На тихой и панорамной улице живописного Хевиза выставлен на продажу уникальный семейный дом …
$1,02 млн
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Хевиз, Венгрия
Дом 6 комнат
Хевиз, Венгрия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
На одной из самых красивых улиц Хевиза мы предлагаем на продажу трехэтажный семейный дом, по…
$353,883
Оставить заявку

Типы недвижимости в Keszthelyi jaras

дома

Параметры недвижимости в Keszthelyi jaras, Венгрия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти