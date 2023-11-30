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Жильё в Keszthelyi jaras, Венгрия

Хевиз
41
Кестхей
19
180 объектов найдено
Дом 5 комнат в Vonyarcvashegy, Венгрия
Дом 5 комнат
Vonyarcvashegy, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
€235,761
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Дом 14 комнат в Gyenesdias, Венгрия
Дом 14 комнат
Gyenesdias, Венгрия
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 398 м²
€503,515
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Дом 10 комнат в Хевиз, Венгрия
Дом 10 комнат
Хевиз, Венгрия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
€466,835
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Дом 2 комнаты в Gyenesdias, Венгрия
Дом 2 комнаты
Gyenesdias, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€91,524
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Дом 7 комнат в Gyenesdias, Венгрия
Дом 7 комнат
Gyenesdias, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 223 м²
€312,075
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Дом 6 комнат в Vonyarcvashegy, Венгрия
Дом 6 комнат
Vonyarcvashegy, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 266 м²
€399,000
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Дом 1 комната в Karmacs, Венгрия
Дом 1 комната
Karmacs, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€36,853
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Дом 5 комнат в Zalacsany, Венгрия
Дом 5 комнат
Zalacsany, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€298,000
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Дом 1 комната в Esztergalyhorvati, Венгрия
Дом 1 комната
Esztergalyhorvati, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 50 м²
€12,991
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Дом 3 комнаты в Кестхей, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кестхей, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€145,793
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Дом 4 комнаты в Балатондьёрёк, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатондьёрёк, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€445,413
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Дом 4 комнаты в Залавар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Залавар, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 139 м²
€79,273
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Дом 7 комнат в Хевиз, Венгрия
Дом 7 комнат
Хевиз, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
€254,257
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Дом 1 комната в Залаапати, Венгрия
Дом 1 комната
Залаапати, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 20 м²
€33,141
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Дом 3 комнаты в Cserszegtomaj, Венгрия
Дом 3 комнаты
Cserszegtomaj, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
€198,819
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Дом 2 комнаты в Cserszegtomaj, Венгрия
Дом 2 комнаты
Cserszegtomaj, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€206,534
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Дом 3 комнаты в Кестхей, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кестхей, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
€185,324
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Дом 3 комнаты в Zalacsany, Венгрия
Дом 3 комнаты
Zalacsany, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
€490,484
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Дом 5 комнат в Cserszegtomaj, Венгрия
Дом 5 комнат
Cserszegtomaj, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€583,279
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Дом 3 комнаты в Залавар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Залавар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€60,953
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Дом 2 комнаты в Vonyarcvashegy, Венгрия
Дом 2 комнаты
Vonyarcvashegy, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€79,986
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Дом 4 комнаты в Варвёльдь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Варвёльдь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€83,657
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Дом 2 комнаты в Vonyarcvashegy, Венгрия
Дом 2 комнаты
Vonyarcvashegy, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€145,555
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Дом 3 комнаты в Кестхей, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кестхей, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
€364,524
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Дом 5 комнат в Gyenesdias, Венгрия
Дом 5 комнат
Gyenesdias, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
€198,580
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Дом 5 комнат в Gyenesdias, Венгрия
Дом 5 комнат
Gyenesdias, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
€261,150
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Дом 5 комнат в Gyenesdias, Венгрия
Дом 5 комнат
Gyenesdias, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
€529,988
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Дом 5 комнат в Балатондьёрёк, Венгрия
Дом 5 комнат
Балатондьёрёк, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€342,013
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Квартира 2 комнаты в Хевиз, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хевиз, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€105,786
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Дом 4 комнаты в Балатондьёрёк, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатондьёрёк, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€450,450
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Типы недвижимости в Keszthelyi jaras

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Keszthelyi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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