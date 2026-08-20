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Жилье в Западно-Задунайском крае, Венгрия

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Keszthelyi jaras
10
Хевиз
5
17 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Хевиз, Венгрия
Вилла 6 комнат
Хевиз, Венгрия
Число комнат 6
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Данный привлекательный дом на одну семью в 8380 Hévíz сочетает в себе современный комфорт, в…
$474,009
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Вилла 6 комнат в Osli, Венгрия
Вилла 6 комнат
Osli, Венгрия
Число комнат 6
Площадь 225 м²
Описание объекта Продаётся венгерская компания (Kft), владеющая парковым участком площадью о…
$3,60 млн
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Вилла 4 комнаты в Фарад, Венгрия
Вилла 4 комнаты
Фарад, Венгрия
Число комнат 4
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
В небольшом поселке Farád, всего в 3 минутах езды от Csorna и примерно в 35 минутах от Győr,…
$225,670
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Коттедж 4 комнаты в Хевиз, Венгрия
Коттедж 4 комнаты
Хевиз, Венгрия
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается современный семейный дом в Хевизе, расположенный в тихом и уютном районе, всего в …
$436,340
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Вилла 3 комнаты в Tanakajd, Венгрия
Вилла 3 комнаты
Tanakajd, Венгрия
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Описание объекта Предлагается к продаже уникальная бывшая мельница, построенная в 1889 году,…
$292,667
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Дом 4 комнаты в Ленти, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ленти, Венгрия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продаётся уникальный объект с вечной панорамой на холмах Lenti-hegy — идеален для проживания…
$367,683
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TekceTekce
Вилла 6 комнат в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Вилла 6 комнат
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Число комнат 6
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Данный объект площадью около 487 гектаров выставлен на продажу в медье Зала (северо-запад Ве…
$5,03 млн
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Дом 5 комнат в Vonyarcvashegy, Венгрия
Дом 5 комнат
Vonyarcvashegy, Венгрия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Количество этажей 1
Современный, качественный, готовый к заселению дом в одном из самых популярных поселков на о…
$541,073
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Дом 8 комнат в Хевиз, Венгрия
Дом 8 комнат
Хевиз, Венгрия
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 317 м²
Количество этажей 3
На одной из самых красивых панорамных улиц Хевиза продается трехэтажный семейный дом, подход…
$577,856
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Дом 4 комнаты в Kehidakustany, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kehidakustany, Венгрия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
В Kehidakustány, рядом с термальным курортом, продаётся полностью отреставрированный двухэта…
$347,866
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Вилла 8 комнат в Балатондьёрёк, Венгрия
Вилла 8 комнат
Балатондьёрёк, Венгрия
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
РОСКОШНЫЙ ДОМ С  ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА БАЛАТОН С ДВУХ ТЕРРАС! Если вы мечтаете жить или отд…
$1,45 млн
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Особняк 6 комнат в Gyenesdias, Венгрия
Особняк 6 комнат
Gyenesdias, Венгрия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Элегантный двухэтажный дом у Балатона – идеальное сочетание комфорта и расположения! Пред…
$724,415
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Дом 6 комнат в Кестхей, Венгрия
Дом 6 комнат
Кестхей, Венгрия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 224 м²
Количество этажей 3
В Кестхей Кертвароше мы предлагаем на продажу трехэтажный /подвал, первый, второй этаж / кир…
$364,346
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Дом 6 комнат в Хевиз, Венгрия
Дом 6 комнат
Хевиз, Венгрия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
На одной из самых красивых улиц Хевиза мы предлагаем на продажу трехэтажный семейный дом, по…
$353,883
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Замок в Feketeerdo, Венгрия
Замок
Feketeerdo, Венгрия
Мы рады представить вашему вниманию элегантный замок в Фекетеердё, в тихой деревеньке недале…
$1,15 млн
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Вилла 5 комнат в Kisbajcs, Венгрия
Вилла 5 комнат
Kisbajcs, Венгрия
Число комнат 5
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
На продажу выставлен односемейный дом, расположенный в 9062 Кисбайч, в северо-восточной част…
$405,976
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Особняк 5 комнат в Хевиз, Венгрия
Особняк 5 комнат
Хевиз, Венгрия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 274 м²
Количество этажей 2
На тихой и панорамной улице живописного Хевиза выставлен на продажу уникальный семейный дом …
$1,02 млн
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Типы недвижимости в Западно-Задунайском крае

дома

Параметры недвижимости в Западно-Задунайском крае, Венгрия

с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
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