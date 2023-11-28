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Realting.com
Венгрия
Жилая
Центрально-Задунайский край
Жильё в Центрально-Задунайский край, Венгрия
Будапешт
1031
Szekesfehervari jaras
235
Tapolcai jaras
189
Секешфехервар
135
Esztergomi jaras
130
Gardonyi jaras
129
Balatonfueredi jaras
100
Dunaujvarosi jaras
87
Papai jaras
79
Balatonalmadi jaras
68
Tatabanyai jaras
68
Гардонь
67
Veszpremi jaras
62
Татабанья
57
Эстергом
52
Martonvasari jaras
51
Varpalotai jaras
49
Папа
45
Tatai jaras
44
Bicskei jaras
22
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2 612 объектов найдено
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Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом
Будапешт, Венгрия
6
3
1 082 м²
4
Would you like a truly special home for your family, where every room has a balcony? Would y…
€1,36 млн
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Будапешт, Венгрия
5
3
123 м²
3/3
A fully renovated 2 in 1, high-class, elegant apartment is looking for a new owner in downto…
€349,000
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Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
46 м²
€100,063
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Дом 4 комнаты
Felsooers, Венгрия
4
2
100 м²
€197,545
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Дом 20 комнат
Szentbekkalla, Венгрия
20
4
1 300 м²
€2,08 млн
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Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1
1
28 м²
€76,384
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Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
34 м²
Исключительная инвестиционная возможность в 7-м районе Будапешта! Предлагаем к покупке 2-ком…
€103,514
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Квартира 6 комнат
Будапешт, Венгрия
6
3
184 м²
We offer for sale an apartment in Csillaghegy, 10 minutes' walk from the Római Coast. The a…
€381,920
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Дом 2 комнаты
Дьюро, Венгрия
2
1
49 м²
€65,585
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Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
47 м²
€187,510
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Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
69 м²
€236,791
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Дом 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
4
1
86 м²
Peace and comfort in a single-story family house! Are you looking for the perfect home that…
€258,125
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Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
5
1
134 м²
€276,299
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Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1
1
30 м²
€117,473
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Дом 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
100 м²
€226,492
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Дом 6 комнат
Будапешт, Венгрия
6
2
162 м²
€368,751
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Дом 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
85 м²
€197,545
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Дом 7 комнат
Будапешт, Венгрия
7
2
225 м²
€392,456
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Дом 4 комнаты
Koszarhegy, Венгрия
4
2
135 м²
€192,277
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Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
67 м²
€126,402
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Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
70 м²
€342,148
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Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
2
91 м²
€655,849
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Дом 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
4
1
180 м²
€434,599
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Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1
1
51 м²
€118,527
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Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
47 м²
€118,264
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Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
5
2
150 м²
€315,808
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Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
50 м²
€85,603
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Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
34 м²
€97,455
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Дом 6 комнат
Будапешт, Венгрия
6
3
220 м²
€302,902
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Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2
1
42 м²
€72,960
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