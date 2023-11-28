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Realting.com
Венгрия
Жилая
Задунайский край
Жильё в Задунайский край, Венгрия
Gyori jaras
200
Fonyodi jaras
156
Marcali jaras
140
Дьёр
135
Секешфехервар
135
Esztergomi jaras
130
Надьканижа
130
Gardonyi jaras
129
Залаэгерсег
126
Balatonfueredi jaras
100
Szekszardi jaras
98
Dunaujvarosi jaras
87
Szombathelyi jaras
81
Хевиз
81
Papai jaras
79
Zalaszentgroti jaras
75
Сексард
72
Balatonalmadi jaras
68
Tatabanyai jaras
68
Soproni jaras
61
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5 727 объектов найдено
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Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом
Будапешт, Венгрия
6
3
1 082 м²
4
Would you like a truly special home for your family, where every room has a balcony? Would y…
€1,36 млн
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Будапешт, Венгрия
5
3
123 м²
3/3
A fully renovated 2 in 1, high-class, elegant apartment is looking for a new owner in downto…
€349,000
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Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
46 м²
€100,063
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Дом 4 комнаты
Felsooers, Венгрия
4
2
100 м²
€197,545
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Квартира 4 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
4
1
85 м²
€374,967
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Квартира 4 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
4
1
87 м²
€369,304
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Квартира 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
4
1
65 м²
€91,924
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Квартира 3 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
3
1
72 м²
€342,227
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Квартира 4 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
4
1
84 м²
€367,881
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Квартира 3 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
3
1
70 м²
€274,166
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Дом 3 комнаты
Radockoelked, Венгрия
3
1
180 м²
€77,701
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Дом 20 комнат
Szentbekkalla, Венгрия
20
4
1 300 м²
€2,08 млн
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Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3
1
59 м²
€92,161
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Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1
1
28 м²
€76,384
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Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
34 м²
Исключительная инвестиционная возможность в 7-м районе Будапешта! Предлагаем к покупке 2-ком…
€103,514
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Дом 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
3
1
74 м²
€197,545
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Квартира 6 комнат
Будапешт, Венгрия
6
3
184 м²
We offer for sale an apartment in Csillaghegy, 10 minutes' walk from the Római Coast. The a…
€381,920
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Дом 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2
52 м²
€18,964
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Дом 2 комнаты
Дьюро, Венгрия
2
1
49 м²
€65,585
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Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
47 м²
€187,510
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Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
69 м²
€236,791
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Квартира 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
2
1
41 м²
€149,871
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Дом 4 комнаты
Чурго, Венгрия
4
1
91 м²
€110,625
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Дом 5 комнат
Надьканижа, Венгрия
5
2
165 м²
€205,447
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Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
3
1
46 м²
€152,505
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Дом 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
4
1
86 м²
Peace and comfort in a single-story family house! Are you looking for the perfect home that…
€258,125
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Дом 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
2
1
74 м²
€155,402
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Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
5
1
134 м²
€276,299
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Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2
53 м²
€80,335
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Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1
1
30 м²
€117,473
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