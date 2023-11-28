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Жильё в Центральная Венгрия, Венгрия

Сентендре
67
Гёд
64
Дьёмрё
64
Gyali jaras
59
Фот
53
Дунахарасти
52
Киштарча
48
Пецель
47
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5 278 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 227 м²
€1,79 млн
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Квартира 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
€763,840
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Дом 6 комнат в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 6 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 205 м²
€750,671
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Квартира 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
€271,295
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Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
€117,210
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Дом 2 комнаты в Эрд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€210,451
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Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€230,469
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Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€106,674
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Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
€468,577
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Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
€118,264
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Дом 4 комнаты в Почмедьер, Венгрия
Дом 4 комнаты
Почмедьер, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€155,929
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Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€168,308
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Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€181,478
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Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
€84,022
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Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€122,478
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Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 53 м²
€98,772
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Дом 5 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
€1,05 млн
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Дом 5 комнат в Pilisborosjeno, Венгрия
Дом 5 комнат
Pilisborosjeno, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
€1,45 млн
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Квартира 4 комнаты в Szigetujfalu, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szigetujfalu, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
€139,598
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Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€110,625
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Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€119,844
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Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Bright, large 1st floor apartment in the heart of Belső-Erzsébetváros in a popular location …
€289,733
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Дом 5 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
€445,135
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Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€196,228
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Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€131,433
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Дом 5 комнат в Панд, Венгрия
Дом 5 комнат
Панд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€78,755
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Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€138,281
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Дом 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Дом 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 300 м²
€945,000
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Квартира 2 комнаты в Гёдёллё, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€112,996
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Дом 2 комнаты в Тапиошап, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тапиошап, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€73,487
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Типы недвижимости в Центральная Венгрия

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Центральная Венгрия, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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