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Жилье в Центральной Венгрии, Венгрия

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Будапешт
66
89 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
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Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 6/7
Пентхаус рядом с площадью Бакатс - 76 м2 Квартира + 40 м2 Панорамная терраса + 2 парковочных…
$672,314
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Квартира 5 комнат в Будапешт, Венгрия
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Квартира 5 комнат
Будапешт, Венгрия
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 2/3
Расположенная в тихом конце улицы Мураньи, всего в нескольких минутах ходьбы от Варослигета,…
$293,514
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Квартира 1 комната в Будапешт, Венгрия
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
Число комнат 1
Площадь 35 м²
На продажу предлагается ухоженная квартира площадью около 35 м², расположенная в 7 районе Бу…
$196,483
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TekceTekce
Дом в Будапешт, Венгрия
Дом
Будапешт, Венгрия
Этот роскошный дом площадью 149 м2 с тремя балконами, террасой, частным садом и гаражом расп…
$1,05 млн
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Кондо 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Кондо 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 7
Прекрасная панорама на мосты Будапешта, реку и замок в здании с безопасностью и благополучие…
$561,681
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Квартира 3 комнаты в Центральная Венгрия, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Центральная Венгрия, Венгрия
Число комнат 3
Площадь 87 м²
Просторная 3-комнатная квартира продаётся в самом сердце Эржебетвароша (1071 Будапешт), прям…
$277,776
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Дом 5 комнат в Чёмёр, Венгрия
Дом 5 комнат
Чёмёр, Венгрия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Luxury Family Home with Panoramic View in Csömör – Move-in Ready For sale in the peaceful…
$856,697
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Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 3
Площадь 60 м²
На продажу предлагается стильная, полностью отремонтированная квартира в оживлённом 7-м райо…
$260,338
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Дом 8 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 8 комнат
Будапешт, Венгрия
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
A beautifully maintained, detached family house is for sale in Zugló’s most sought-after “Go…
$976,130
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Особняк 6 комнат в Шоймар, Венгрия
Особняк 6 комнат
Шоймар, Венгрия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
Количество этажей 2
Непорседственно на границе Будапешта в Шоймаре, дом 2018 г. строительства, 430 м2, 2 этажный…
$1,40 млн
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Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Продаётся светлая и уютная 2 комнатная квартира площадью 56 м² с террасой, расположенная на …
$307,930
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Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 3
Площадь 77 м²
Количество этажей 2
На продажу предлагается просторная квартира площадью около 77 м², расположенная в популярном…
$262,335
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Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 3/6
5 район, исторический центр, около пешеходной ул. Ваци и набережной Дуная, в прекрасном исто…
$1,10 млн
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Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
Unique Rooftop Project in the Heart of Budapest – Jókai Street 10 New Apartments, Expecte…
$275,613
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Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1/4
Отремонтированная квартира близко от центра Будапешта Редкая возможность приобрести светл…
$293,514
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Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 3
Площадь 93 м²
В 1051 Будапешт предлагается к продаже недавно отремонтированная, полностью меблированная кв…
$869,231
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Квартира в Будапешт, Венгрия
Квартира
Будапешт, Венгрия
В Будапештском районе VI на улице Йокай 10, где строятся 6 эксклюзивных новых квартир в рамк…
$318,968
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира в Будапешт, Венгрия
Квартира
Будапешт, Венгрия
$199,633
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Ухоженный трехэтажный семейный дом на продажу, в зеленом жилом районе Ракошентмихалы, Будапе…
$539,742
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Пентхаус 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Пентхаус 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 4
Площадь 114 м²
Количество этажей 2
В престижном историческом районе Palotanegyed (1081 Будапешт) предлагается к продаже эксклюз…
$692,450
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Студия 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Студия 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 2
Площадь 44 м²
На продажу предлагается отремонтированная 2-комнатная квартира площадью около 44 м², располо…
$206,947
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Квартира в Будапешт, Венгрия
Квартира
Будапешт, Венгрия
$216,954
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира в Будапешт, Венгрия
Квартира
Будапешт, Венгрия
$272,787
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 3
Площадь 140 м²
Просторная и представительная квартира в классическом буржуазном стиле предлагается к продаж…
$963,078
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Дом в Будапешт, Венгрия
Дом
Будапешт, Венгрия
In a quiet and green part of Budapest’s 2nd district, in Remetekertváros, two premium twin-h…
$1,05 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира в Будапешт, Венгрия
Квартира
Будапешт, Венгрия
Полностью отремонтированная, готовая кирпичная квартира площадью 52 м2 в отличном месте в Бу…
$255,240
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в Рацкеве, Венгрия
Дом
Рацкеве, Венгрия
В одном из самых эксклюзивных и естественно увлекательных мест Раккива, на оконечности остро…
$1,24 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира в Будапешт, Венгрия
Квартира
Будапешт, Венгрия
$190,298
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 6 комнат в Помаз, Венгрия
Вилла 6 комнат
Помаз, Венгрия
Число комнат 6
Площадь 243 м²
В одном из самых тихих районов 2013 Помаза предлагается на продажу современный, отдельно сто…
$599,721
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Дом в Чёмёр, Венгрия
Дом
Чёмёр, Венгрия
Продается в тихом, юго-западном районе Csömör Középhegy, этот современный трехэтажный роскош…
$922,053
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Международное агентство недвижимости Habita
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Типы недвижимости в Центральной Венгрии

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Центральной Венгрии, Венгрия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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