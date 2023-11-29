Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Будапешт

Жильё в Будапеште, Венгрия

квартиры
341
дома
149
602 объекта найдено
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Будапешт, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Этаж 3/3
A fully renovated 2 in 1, high-class, elegant apartment is looking for a new owner in downto…
€349,000
Оставить заявку
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом в Будапешт, Венгрия
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом
Будапешт, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 082 м²
Количество этажей 4
Would you like a truly special home for your family, where every room has a balcony? Would y…
€1,36 млн
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€99,628
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Будапешт, Венгрия
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
€76,052
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Исключительная инвестиционная возможность в 7-м районе Будапешта! Предлагаем к покупке 2-ком…
€103,063
Оставить заявку
Квартира 6 комнат в Будапешт, Венгрия
Квартира 6 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
We offer for sale an apartment in Csillaghegy, 10 minutes' walk from the Római Coast. The a…
€380,259
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€186,694
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€235,761
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Дом 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Peace and comfort in a single-story family house! Are you looking for the perfect home that…
€257,003
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
€275,098
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Будапешт, Венгрия
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€116,962
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Дом 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€225,507
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 6 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
€367,147
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Дом 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€196,686
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 7 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
€390,749
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Будапешт, Венгрия
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
€107,259
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Дом 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€135,058
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€125,853
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€340,660
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
€652,997
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Дом 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
€432,709
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Будапешт, Венгрия
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€118,011
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€117,749
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€314,435
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€85,230
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
€97,032
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 6 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
€301,585
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€120,608
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€209,536
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Будапешт, Венгрия
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
€117,749
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Будапеште, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти