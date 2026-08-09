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Дома в Центральной Венгрии, Венгрия

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Будапешт
12
21 объект найдено
Дом в Будапешт, Венгрия
Дом
Будапешт, Венгрия
Этот роскошный дом площадью 149 м2 с тремя балконами, террасой, частным садом и гаражом расп…
$1,05 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Чёмёр, Венгрия
Дом 5 комнат
Чёмёр, Венгрия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Luxury Family Home with Panoramic View in Csömör – Move-in Ready For sale in the peaceful…
$856,697
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Дом 8 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 8 комнат
Будапешт, Венгрия
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
A beautifully maintained, detached family house is for sale in Zugló’s most sought-after “Go…
$976,130
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TekceTekce
Особняк 6 комнат в Шоймар, Венгрия
Особняк 6 комнат
Шоймар, Венгрия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
Количество этажей 2
Непорседственно на границе Будапешта в Шоймаре, дом 2018 г. строительства, 430 м2, 2 этажный…
$1,40 млн
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Дом 5 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Ухоженный трехэтажный семейный дом на продажу, в зеленом жилом районе Ракошентмихалы, Будапе…
$539,742
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Дом в Будапешт, Венгрия
Дом
Будапешт, Венгрия
In a quiet and green part of Budapest’s 2nd district, in Remetekertváros, two premium twin-h…
$1,05 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в Рацкеве, Венгрия
Дом
Рацкеве, Венгрия
В одном из самых эксклюзивных и естественно увлекательных мест Раккива, на оконечности остро…
$1,24 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 6 комнат в Помаз, Венгрия
Вилла 6 комнат
Помаз, Венгрия
Число комнат 6
Площадь 243 м²
В одном из самых тихих районов 2013 Помаза предлагается на продажу современный, отдельно сто…
$599,721
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Дом в Чёмёр, Венгрия
Дом
Чёмёр, Венгрия
Продается в тихом, юго-западном районе Csömör Középhegy, этот современный трехэтажный роскош…
$922,053
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 6 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 6 комнат
Будапешт, Венгрия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продажа промышленной и жилой недвижимости – район XVI, БудапештРасположенный всего в 200 мет…
$803,871
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Дом в Будапешт, Венгрия
Дом
Будапешт, Венгрия
Просторный семейный дом площадью 360 м2 продается на улице Гарда в тихой, зеленой части 16-г…
$499,081
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Рацкеве, Венгрия
Дом 5 комнат
Рацкеве, Венгрия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
В одном из самых эксклюзивных и естественно увлекательных мест Раккива, на оконечности остро…
$1,17 млн
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Дом в Будапешт, Венгрия
Дом
Будапешт, Венгрия
A beautifully maintained, detached family house is for sale in Zugló’s most sought-after “Go…
$985,863
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 12 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 12 комнат
Будапешт, Венгрия
Число комнат 12
Площадь 410 м²
Эта стильная вилла 1930-х годов расположена на южном склоне горы Саш-хедь (Sas-hegy, «Орлина…
$1,63 млн
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Дом 6 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 6 комнат
Будапешт, Венгрия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Отдельный семейный дом с отличным расположением - Будапешт, район XVI., улица ФёхаднагиРаспо…
$528,258
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Дом в Будапешт, Венгрия
Дом
Будапешт, Венгрия
Мы предлагаем вам эту трехэтажную промышленную недвижимость на угловом участке площадью 975 …
$823,148
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 7 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 7 комнат
Будапешт, Венгрия
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
This exceptional 360 m² family house sits on a 420 m² plot in a peaceful, green area of Buda…
$591,420
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Вилла 5 комнат в Дунахарасти, Венгрия
Вилла 5 комнат
Дунахарасти, Венгрия
Число комнат 5
Площадь 260 м²
В 2330 Дунахарасти (нем. Харраст - город в уезде Пешт, район Сигетсентмиклош), в пригороде Б…
$423,375
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Вилла 5 комнат в Помаз, Венгрия
Вилла 5 комнат
Помаз, Венгрия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Количество этажей 2
В районе Месселия города Помаз можно заказть от владельца строительсво  роскошного семейного…
$687,231
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Вилла 4 комнаты в Жамбек, Венгрия
Вилла 4 комнаты
Жамбек, Венгрия
Число комнат 4
Площадь 172 м²
Количество этажей 3
Дом расположен в Жамбеке, в тихом, зеленом месте, недалеко от близлежащих гор и центра посел…
$263,304
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Дом в Будапешт, Венгрия
Дом
Будапешт, Венгрия
Площадь 450 м²
На продажу выставлен дом на три квартиры в 12-м районе Будапешта, только после ремонта В Б…
$3,02 млн
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Типы недвижимости в Центральной Венгрии

виллы

Параметры недвижимости в Центральной Венгрии, Венгрия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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