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Дома в Центральная Венгрия, Венгрия

виллы
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2 964 объекта найдено
Дом 6 комнат в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 6 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 205 м²
€750,671
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Дом 2 комнаты в Эрд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€210,451
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Дом 4 комнаты в Почмедьер, Венгрия
Дом 4 комнаты
Почмедьер, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€155,929
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Дом 5 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
€1,05 млн
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Дом 5 комнат в Pilisborosjeno, Венгрия
Дом 5 комнат
Pilisborosjeno, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
€1,45 млн
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Дом 5 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
€445,135
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Дом 5 комнат в Панд, Венгрия
Дом 5 комнат
Панд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€78,755
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Дом 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Дом 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 300 м²
€945,000
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Дом 2 комнаты в Тапиошап, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тапиошап, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€73,487
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Дом в Биаторбадь, Венгрия
Дом
Биаторбадь, Венгрия
Площадь 107 м²
In the popular and premium part of Biatorbágy, there is a 33-unit residential park where fam…
€0
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Дом 2 комнаты в Тёртель, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тёртель, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€22,388
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Дом 5 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€208,081
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Дом 4 комнаты в Дёмшёд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дёмшёд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€97,192
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Дом 3 комнаты в Эрд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€247,590
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Дом 6 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 6 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
€1,02 млн
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Дом 6 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 6 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€734,867
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Дом 4 комнаты в Альбертиша, Венгрия
Дом 4 комнаты
Альбертиша, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€136,964
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Дом 6 комнат в Сентендре, Венгрия
Дом 6 комнат
Сентендре, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 336 м²
€1,58 млн
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Дом 4 комнаты в Оча, Венгрия
Дом 4 комнаты
Оча, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€101,406
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Дом 3 комнаты в Дансентмиклош, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дансентмиклош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
€84,286
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Дом 4 комнаты в Дунахарасти, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунахарасти, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€418,795
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Дом 6 комнат в Leanyfalu, Венгрия
Дом 6 комнат
Leanyfalu, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€288,416
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Дом 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Дом 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€171,206
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Дом 6 комнат в Пецель, Венгрия
Дом 6 комнат
Пецель, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
€218,722
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Дом 3 комнаты в Delegyhaza, Венгрия
Дом 3 комнаты
Delegyhaza, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€131,433
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Дом 4 комнаты в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
€263,393
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Дом 3 комнаты в Monorierdo, Венгрия
Дом 3 комнаты
Monorierdo, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€141,969
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Дом 3 комнаты в Szigethalom, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szigethalom, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€96,139
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Дом 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Дом 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€135,648
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Дом 5 комнат в orbottyan, Венгрия
Дом 5 комнат
orbottyan, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€165,674
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Параметры недвижимости в Центральная Венгрия, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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