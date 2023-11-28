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2 964 объекта найдено
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Дом 6 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
6
4
205 м²
€750,671
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Дом 2 комнаты
Эрд, Венгрия
2
1
46 м²
€210,451
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Дом 4 комнаты
Почмедьер, Венгрия
4
2
100 м²
€155,929
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Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
5
2
230 м²
€1,05 млн
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Дом 5 комнат
Pilisborosjeno, Венгрия
5
2
400 м²
€1,45 млн
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Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
5
3
228 м²
€445,135
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Дом 5 комнат
Панд, Венгрия
5
1
110 м²
€78,755
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Дом 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
4
300 м²
€945,000
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Дом 2 комнаты
Тапиошап, Венгрия
2
1
65 м²
€73,487
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Дом
Биаторбадь, Венгрия
107 м²
In the popular and premium part of Biatorbágy, there is a 33-unit residential park where fam…
€0
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Дом 2 комнаты
Тёртель, Венгрия
2
1
63 м²
€22,388
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Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
5
2
180 м²
€208,081
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Дом 4 комнаты
Дёмшёд, Венгрия
4
1
53 м²
€97,192
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Дом 3 комнаты
Эрд, Венгрия
3
2
150 м²
€247,590
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Дом 6 комнат
Будапешт, Венгрия
6
3
280 м²
€1,02 млн
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Дом 6 комнат
Будапешт, Венгрия
6
2
130 м²
€734,867
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Дом 4 комнаты
Альбертиша, Венгрия
4
1
71 м²
€136,964
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Дом 6 комнат
Сентендре, Венгрия
6
4
336 м²
€1,58 млн
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Дом 4 комнаты
Оча, Венгрия
4
1
80 м²
€101,406
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Дом 3 комнаты
Дансентмиклош, Венгрия
3
1
44 м²
€84,286
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Дом 4 комнаты
Дунахарасти, Венгрия
4
2
110 м²
€418,795
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Дом 6 комнат
Leanyfalu, Венгрия
6
2
180 м²
€288,416
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Дом 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
67 м²
€171,206
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Дом 6 комнат
Пецель, Венгрия
6
2
250 м²
€218,722
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Дом 3 комнаты
Delegyhaza, Венгрия
3
1
80 м²
€131,433
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Дом 4 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
4
1
135 м²
€263,393
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Дом 3 комнаты
Monorierdo, Венгрия
3
1
74 м²
€141,969
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Дом 3 комнаты
Szigethalom, Венгрия
3
1
60 м²
€96,139
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Дом 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
56 м²
€135,648
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Дом 5 комнат
orbottyan, Венгрия
5
2
120 м²
€165,674
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Параметры недвижимости в Центральная Венгрия, Венгрия
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