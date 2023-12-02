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Дома в Хевиз, Венгрия

17 объектов найдено
Дом 6 комнат в Хевиз, Венгрия
Дом 6 комнат
Хевиз, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
€445,000
в месяц
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Дом 7 комнат в Хевиз, Венгрия
Дом 7 комнат
Хевиз, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
€255,463
в месяц
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Дом 3 комнаты в Хевиз, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хевиз, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
€255,730
в месяц
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Дом 3 комнаты в Хевиз, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хевиз, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
€132,926
в месяц
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Дом 2 комнаты в Хевиз, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хевиз, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€87,641
в месяц
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Дом 5 комнат в Хевиз, Венгрия
Дом 5 комнат
Хевиз, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
€319,396
в месяц
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Дом 2 комнаты в Хевиз, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хевиз, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€79,649
в месяц
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Дом 4 комнаты в Хевиз, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хевиз, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€144,252
в месяц
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Дом 21 комната в Хевиз, Венгрия
Дом 21 комната
Хевиз, Венгрия
Комнаты 21
Кол-во ванных комнат 21
Площадь 758 м²
€1,37 млн
в месяц
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Дом 4 комнаты в Хевиз, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хевиз, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€248,302
в месяц
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Дом 8 комнат в Хевиз, Венгрия
Дом 8 комнат
Хевиз, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
€275,891
в месяц
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Дом 9 комнат в Хевиз, Венгрия
Дом 9 комнат
Хевиз, Венгрия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 490 м²
In a frequented but quiet street of Hévíz, near the center and the thermal lake, a 3x180 m2 …
€400,000
в месяц
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Дом 2 спальни в Хевиз, Венгрия
Дом 2 спальни
Хевиз, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
В западной части Хевиза, на тихой улице, мы предлагаем на продажу новый семейный дом. Дом по…
€415,000
в месяц
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Дом 6 спален в Хевиз, Венгрия
Дом 6 спален
Хевиз, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
В центре Хевиза, в пяти минутах ходьбы от озера, на одной из самых популярных улиц города, м…
€249,000
в месяц
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Дом 6 спален в Хевиз, Венгрия
Дом 6 спален
Хевиз, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 317 м²
Количество этажей 3
На одной из самых красивых панорамных улиц Хевиза продается трехэтажный семейный дом, подход…
€525,000
в месяц
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Особняк 6 спален в Хевиз, Венгрия
Особняк 6 спален
Хевиз, Венгрия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
В популярном месте в Хевизе, в 10 минутах пешей прогулки от термального озера Хевиз, продаёт…
€400,000
в месяц
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Дом 4 спальни в Хевиз, Венгрия
Дом 4 спальни
Хевиз, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
На одной из самых красивых улиц Хевиза мы предлагаем на продажу трехэтажный семейный дом, по…
€279,000
в месяц
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