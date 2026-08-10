Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Хевиз
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Хевизе, Венгрия

;
5 объектов найдено
Коттедж 4 комнаты в Хевиз, Венгрия
Коттедж 4 комнаты
Хевиз, Венгрия
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается современный семейный дом в Хевизе, расположенный в тихом и уютном районе, всего в …
$436,340
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Хевиз, Венгрия
Вилла 6 комнат
Хевиз, Венгрия
Число комнат 6
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Данный привлекательный дом на одну семью в 8380 Hévíz сочетает в себе современный комфорт, в…
$474,009
Оставить заявку
Дом 8 комнат в Хевиз, Венгрия
Дом 8 комнат
Хевиз, Венгрия
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 317 м²
Количество этажей 3
На одной из самых красивых панорамных улиц Хевиза продается трехэтажный семейный дом, подход…
$577,856
Оставить заявку
TekceTekce
Дом 6 комнат в Хевиз, Венгрия
Дом 6 комнат
Хевиз, Венгрия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
На одной из самых красивых улиц Хевиза мы предлагаем на продажу трехэтажный семейный дом, по…
$353,883
Оставить заявку
Особняк 5 комнат в Хевиз, Венгрия
Особняк 5 комнат
Хевиз, Венгрия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 274 м²
Количество этажей 2
На тихой и панорамной улице живописного Хевиза выставлен на продажу уникальный семейный дом …
$1,02 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти