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Венгрия
Жилая
Keszthelyi jaras
Дома
Дома в Keszthelyi jaras, Венгрия
Дом
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143 объекта найдено
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Дом 5 комнат
Vonyarcvashegy, Венгрия
5
2
152 м²
€235,761
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Дом 14 комнат
Gyenesdias, Венгрия
14
11
398 м²
€503,515
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Дом 10 комнат
Хевиз, Венгрия
10
5
330 м²
€466,835
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Дом 2 комнаты
Gyenesdias, Венгрия
2
1
42 м²
€91,524
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Дом 7 комнат
Gyenesdias, Венгрия
7
3
223 м²
€312,075
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Дом 6 комнат
Vonyarcvashegy, Венгрия
6
4
266 м²
€399,000
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Дом 1 комната
Karmacs, Венгрия
1
1
42 м²
€36,853
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Дом 5 комнат
Zalacsany, Венгрия
5
2
150 м²
€298,000
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Дом 1 комната
Esztergalyhorvati, Венгрия
1
50 м²
€12,991
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Дом 3 комнаты
Кестхей, Венгрия
3
1
100 м²
€145,793
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Дом 4 комнаты
Балатондьёрёк, Венгрия
4
1
100 м²
€445,413
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Дом 4 комнаты
Залавар, Венгрия
4
1
139 м²
€79,273
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Дом 7 комнат
Хевиз, Венгрия
7
4
250 м²
€254,257
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Дом 1 комната
Залаапати, Венгрия
1
20 м²
€33,141
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Дом 3 комнаты
Cserszegtomaj, Венгрия
3
2
79 м²
€198,819
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Дом 2 комнаты
Cserszegtomaj, Венгрия
2
2
90 м²
€206,534
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Дом 3 комнаты
Кестхей, Венгрия
3
2
105 м²
€185,324
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Дом 3 комнаты
Zalacsany, Венгрия
3
2
106 м²
€490,484
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Дом 5 комнат
Cserszegtomaj, Венгрия
5
2
200 м²
€583,279
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Дом 3 комнаты
Залавар, Венгрия
3
1
66 м²
€60,953
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Дом 2 комнаты
Vonyarcvashegy, Венгрия
2
1
30 м²
€79,986
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Дом 4 комнаты
Варвёльдь, Венгрия
4
1
84 м²
€83,657
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Дом 2 комнаты
Vonyarcvashegy, Венгрия
2
1
61 м²
€145,555
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Дом 3 комнаты
Кестхей, Венгрия
3
2
124 м²
€364,524
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Дом 5 комнат
Gyenesdias, Венгрия
5
1
148 м²
€198,580
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Дом 5 комнат
Gyenesdias, Венгрия
5
3
148 м²
€261,150
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Дом 5 комнат
Gyenesdias, Венгрия
5
3
189 м²
€529,988
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Дом 5 комнат
Балатондьёрёк, Венгрия
5
2
140 м²
€342,013
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Дом 4 комнаты
Балатондьёрёк, Венгрия
4
2
120 м²
€450,450
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Дом 16 комнат
Хевиз, Венгрия
16
9
420 м²
€700,000
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Параметры недвижимости в Keszthelyi jaras, Венгрия
с видом на горы
недорогая
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