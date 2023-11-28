Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Центрально-Задунайский край
  5. Дома

Дома в Центрально-Задунайский край, Венгрия

виллы
6
1 470 объектов найдено
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом в Будапешт, Венгрия
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом
Будапешт, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 082 м²
Количество этажей 4
Would you like a truly special home for your family, where every room has a balcony? Would y…
€1,36 млн
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Felsooers, Венгрия
Дом 4 комнаты
Felsooers, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€197,545
Оставить заявку
Дом 20 комнат в Szentbekkalla, Венгрия
Дом 20 комнат
Szentbekkalla, Венгрия
Комнаты 20
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 300 м²
€2,08 млн
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Дьюро, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дьюро, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€65,585
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Дом 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Peace and comfort in a single-story family house! Are you looking for the perfect home that…
€258,125
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
€276,299
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Дом 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€226,492
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 6 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
€368,751
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Дом 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€197,545
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 7 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
€392,456
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Koszarhegy, Венгрия
Дом 4 комнаты
Koszarhegy, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
€192,277
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Дом 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
€434,599
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€315,808
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 6 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
€302,902
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Надашдладань, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надашдладань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€62,951
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Дом 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€131,433
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 6 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€165,674
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Suetto, Венгрия
Дом 5 комнат
Suetto, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
€131,433
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Annavoelgy, Венгрия
Дом 3 комнаты
Annavoelgy, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
€152,768
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Дом 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€131,433
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 7 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
€395,090
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Uzsa, Венгрия
Дом 2 комнаты
Uzsa, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€48,728
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Дом 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
€215,982
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Тапольца, Венгрия
Дом 5 комнат
Тапольца, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€111,942
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Тапольца, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тапольца, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
€180,424
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Рацкерестур, Венгрия
Дом 2 комнаты
Рацкерестур, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€130,380
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Нослоп, Венгрия
Дом 3 комнаты
Нослоп, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
€49,781
Оставить заявку
Дом 31 комната в Балатондерич, Венгрия
Дом 31 комната
Балатондерич, Венгрия
Комнаты 31
Кол-во ванных комнат 35
Площадь 1 448 м²
€789,916
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Szentimrefalva, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szentimrefalva, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€44,513
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Девечер, Венгрия
Дом 2 комнаты
Девечер, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€44,513
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Центрально-Задунайский край, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти