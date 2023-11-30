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Дома в Западно-Задунайский край, Венгрия

570 объектов найдено
Дом 6 комнат в Vonyarcvashegy, Венгрия
Дом 6 комнат
Vonyarcvashegy, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 266 м²
€399,000
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Дом 3 комнаты в Баконьсентласло, Венгрия
Дом 3 комнаты
Баконьсентласло, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
€155,744
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Дом 2 комнаты в Nagykapornak, Венгрия
Дом 2 комнаты
Nagykapornak, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 115 м²
€40,985
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Дом 5 комнат в Эдьхазашрадов, Венгрия
Дом 5 комнат
Эдьхазашрадов, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€132,184
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Дом 2 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 67 м²
€85,937
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Дом 3 комнаты в Roenoek, Венгрия
Дом 3 комнаты
Roenoek, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€65,841
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Дом 4 комнаты в Яношхаза, Венгрия
Дом 4 комнаты
Яношхаза, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€63,461
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Дом 2 комнаты в Хахот, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хахот, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€42,307
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Дом 3 комнаты в Gyoemoere, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gyoemoere, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
€81,971
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Дом 8 комнат в Заласентгрот, Венгрия
Дом 8 комнат
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
€185,069
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Дом 1 комната в Karmacs, Венгрия
Дом 1 комната
Karmacs, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€36,755
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Дом 4 комнаты в Repcelak, Венгрия
Дом 4 комнаты
Repcelak, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
€176,898
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Дом 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 54 м²
€35,697
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Дом 3 комнаты в Бечвёльдье, Венгрия
Дом 3 комнаты
Бечвёльдье, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€42,307
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Дом 3 комнаты в Almashaza, Венгрия
Дом 3 комнаты
Almashaza, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 85 м²
€67,428
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Дом 4 комнаты в Abda, Венгрия
Дом 4 комнаты
Abda, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
€161,297
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Дом 5 комнат в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
€367,546
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Дом 5 комнат в Zalacsany, Венгрия
Дом 5 комнат
Zalacsany, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€298,000
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Дом 1 комната в Esztergalyhorvati, Венгрия
Дом 1 комната
Esztergalyhorvati, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 50 м²
€12,957
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Дом 3 комнаты в Batyk, Венгрия
Дом 3 комнаты
Batyk, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€58,173
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Дом 3 комнаты в Bocska, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bocska, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€39,399
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Дом 2 комнаты в Boercs, Венгрия
Дом 2 комнаты
Boercs, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€64,757
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Дом 7 комнат в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€138,821
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Дом 4 комнаты в Kajarpec, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kajarpec, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
€65,841
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Дом 5 комнат в Gyori jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 5
Площадь 135 м²
€179,780
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Дом 3 комнаты в Totszerdahely, Венгрия
Дом 3 комнаты
Totszerdahely, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 75 м²
€51,562
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Дом 2 комнаты в Базакереттье, Венгрия
Дом 2 комнаты
Базакереттье, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 106 м²
€19,832
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Дом 3 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€99,951
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Дом 3 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€168,966
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Дом 2 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 2 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€43,630
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Параметры недвижимости в Западно-Задунайский край, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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