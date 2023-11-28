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Дома в Задунайский край, Венгрия

виллы
10
3 654 объекта найдено
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом в Будапешт, Венгрия
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом
Будапешт, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 082 м²
Количество этажей 4
Would you like a truly special home for your family, where every room has a balcony? Would y…
€1,36 млн
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Дом 4 комнаты в Felsooers, Венгрия
Дом 4 комнаты
Felsooers, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€197,545
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Дом 3 комнаты в Radockoelked, Венгрия
Дом 3 комнаты
Radockoelked, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
€77,701
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Дом 20 комнат в Szentbekkalla, Венгрия
Дом 20 комнат
Szentbekkalla, Венгрия
Комнаты 20
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 300 м²
€2,08 млн
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Дом 3 комнаты в Шиофок, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€197,545
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Дом 2 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 52 м²
€18,964
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Дом 2 комнаты в Дьюро, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дьюро, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€65,585
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Дом 4 комнаты в Чурго, Венгрия
Дом 4 комнаты
Чурго, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
€110,625
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Дом 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Дом 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Peace and comfort in a single-story family house! Are you looking for the perfect home that…
€258,125
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Дом 5 комнат в Надьканижа, Венгрия
Дом 5 комнат
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
€205,447
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Дом 5 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
€276,299
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Дом 2 комнаты в Balatonlelle, Венгрия
Дом 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€155,402
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Дом 10 комнат в Шиофок, Венгрия
Дом 10 комнат
Шиофок, Венгрия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 385 м²
€394,826
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Дом 2 комнаты в Мохач, Венгрия
Дом 2 комнаты
Мохач, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€63,214
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Дом 4 комнаты в Чурго, Венгрия
Дом 4 комнаты
Чурго, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€65,848
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Дом 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Дом 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€226,492
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Дом 6 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 6 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
€368,751
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Дом 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Дом 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€197,545
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Дом 7 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 7 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
€392,456
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Дом 3 комнаты в Geresdlak, Венгрия
Дом 3 комнаты
Geresdlak, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€26,313
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Дом 4 комнаты в Koszarhegy, Венгрия
Дом 4 комнаты
Koszarhegy, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
€192,277
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Дом 6 комнат в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€208,081
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Дом 3 комнаты в Сигетвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сигетвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€47,147
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Дом 5 комнат в Балатонсабади, Венгрия
Дом 5 комнат
Балатонсабади, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
€197,545
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Дом 5 комнат в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
€302,902
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Дом 1 комната в Boerzoence, Венгрия
Дом 1 комната
Boerzoence, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 36 м²
€22,388
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Дом 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 149 м²
€237,028
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Дом 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€144,866
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Дом 2 комнаты в Кальд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кальд, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 95 м²
€65,585
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Дом 3 комнаты в Боба, Венгрия
Дом 3 комнаты
Боба, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
€68,482
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Параметры недвижимости в Задунайский край, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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