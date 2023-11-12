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Греция
Земельные участки
периферийная единица Закинф
Земельные участки в периферийная единица Закинф, Греция
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31 объект найдено
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Земельные участки
периферия Ионические острова, Греция
Продается земельный участок площадью 3500 кв.м. на острове Закинф. На территории подведена в…
€1,10 млн
Рекомендовать
Земельные участки
периферия Ионические острова, Греция
Продается земельный участок площадью 2344 кв.м. на острове Закинф. Участок находится в посел…
€1,08 млн
Рекомендовать
Земельные участки
периферия Ионические острова, Греция
Продается земельный участок площадью 2558 кв.м. на острове Закинф. На территории строение, п…
€640,000
Рекомендовать
Земельные участки
периферия Ионические острова, Греция
Земельный участок на котором есть возможность построит гостиницу площадью 6.000 кв.м располо…
€580,000
Рекомендовать
Земельные участки
периферия Ионические острова, Греция
Земельный участок в которым есть возможность построить 7.400 кв.м расположен на острове Закинф
€5,80 млн
Рекомендовать
Земельные участки
периферия Ионические острова, Греция
120 000 м²
Продается земельный участок площадью 120000 кв.м. на острове Закинф. На территории с возможн…
€3,20 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
периферия Ионические острова, Греция
Продается огорожденный земельный участок площадью 30000 кв.м. на острове Закинф. На территор…
€1,000,000
Рекомендовать
Земельные участки
периферия Ионические острова, Греция
Продается земельный участок площадью 37564 кв.м. на острове Закинф. На территории земельный …
€2,30 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
периферия Ионические острова, Греция
Продается земельный участок площадью 2700 кв.м. на острове Закинф. На территории земельный у…
€2,10 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литакия, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4050 кв.м. на острове Закинф. На территории подведена в…
€90,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ано Василикос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2700 кв.м. на острове Закинф. На территории земельный у…
€2,10 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Виноградники, Греция
1
4 500 м²
1
Продается земельный участок площадью 4500 кв.м. на острове Закинф. Имеет великолепный вид на…
€262,500
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Закинтос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1285 кв.м. на острове Закинф. На территории подведена в…
€105,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ано Василикос, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 30000 кв.м. на острове Закинф. На территор…
€1,000,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ано Василикос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 37564 кв.м. на острове Закинф. На территории земельный …
€2,30 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Варвара, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4766 кв.м. на острове Закинф. На территории подведена в…
€220,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Гайтани, Греция
1
120 000 м²
1
Продается земельный участок площадью 120000 кв.м. на острове Закинф. На территории с возможн…
€3,20 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Мезо Геракари, Греция
1
1
Земельный участок в которым есть возможность построить 7.400 кв.м расположен на острове Закинф
€5,80 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Агиос Кирикос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Закинф. На территории с возможнос…
€235,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Планос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Закинф. На территории подведена во…
€130,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Аргаси, Греция
1
1
Земельный участок на котором есть возможность построит гостиницу площадью 6.000 кв.м располо…
€580,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Бохали, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 415 кв.м. на Ионических островах. На территории подведе…
€150,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Бохали, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2558 кв.м. на острове Закинф. На территории строение, п…
€640,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Литакия, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4985 кв.м. на острове Закинф. На территории с возможнос…
€120,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лаганас, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2344 кв.м. на острове Закинф. Участок находится в посел…
€1,08 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ванато, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4034 кв.м. на острове Закинф. На территории с возможнос…
€130,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Ано Волимес, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на Ионических островах. На территории подвед…
€200,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Агиос Кирикос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 8500 кв.м. на острове Закинф. На территории подведена в…
€130,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лаганас, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 3500 кв.м. на острове Закинф. На территории подведена в…
€1,10 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Литакия, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1500 кв.м. на острове Закинф. На территории подведена в…
€100,000
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