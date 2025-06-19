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Отели в Zakynthos Municipal Unit, Греция

коммерческая недвижимость
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6 объектов найдено
Отель 1 150 м² в Zakynthos Municipality, Греция
Отель 1 150 м²
Zakynthos Municipality, Греция
Число комнат 23
Площадь 1 150 м²
Отель Seafront ZakynthosОтель Seafront Zakynthos Греция Продажа, Отель на продажу в Греции, …
$1,95 млн
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Отель 450 м² в Аргаси, Греция
Отель 450 м²
Аргаси, Греция
Число комнат 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиничный комплекс расположенный на юге острова Закинф, в курортно…
$3,11 млн
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Grekodom Development
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Отель 1 600 м² в Zakynthos Municipality, Греция
Отель 1 600 м²
Zakynthos Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 1600 кв.м на острове Закинф. Из окон открывается вид на горы, на ле…
$2,94 млн
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Grekodom Development
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Отель 1 320 м² в Zakynthos Municipality, Греция
Отель 1 320 м²
Zakynthos Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 320 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница на острове Закинф.Отель находится в 100 метрах от пляжа Ла…
$2,30 млн
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Grekodom Development
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Отель 720 м² в Zakynthos Municipality, Греция
Отель 720 м²
Zakynthos Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 720 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу четырехэтажная гостиница площадью в 720 кв.м. в центре главного горо…
$1,04 млн
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Grekodom Development
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Отель 1 184 м² в Zakynthos Municipality, Греция
Отель 1 184 м²
Zakynthos Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 184 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 4.698 кв.м, расположенная на юге острова Закинфос, в районе кур…
$2,82 млн
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Агентство
Grekodom Development
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