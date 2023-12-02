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Греция
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Сикея
Земельные участки в Сикея, Греция
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121 объект найдено
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Земельные участки
Сикея, Греция
500 м²
The land is 500 square meters and is located 500 meters from the beach in area Kriaritsi 10 …
€100,000
в месяц
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Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 499 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
€100,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1
1
На продажу выставлен земельный участок 500 кв.м, расположенный на первой линии поселка Криар…
€140,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в центральной Греции
Цена по запросу
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в центральной Греции
Цена по запросу
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки
Сикея, Греция
500 м²
Земля составляет 500 квадратных метров и расположена напротив пляжа в районе Криарици в 10 к…
€100,000
в месяц
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Земельные участки
Сикея, Греция
500 м²
Земля составляет 500 квадратных метров и расположена всего в 100 метрах от пляжа в районе Кр…
€85,000
в месяц
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Земельные участки
Сикея, Греция
500 м²
The land is 500 square meters and is located only 200 meters from the beach in area Kriarits…
€80,000
в месяц
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Земельные участки
Сикея, Греция
500 м²
Land is 500 sq. meters and is located in Kriaritsi Beach area 5 km from Sikia village. The p…
€58,000
в месяц
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Земельные участки
Сикея, Греция
500 м²
Земля составляет 500 квадратных метров и расположена в 1000 метрах от пляжа в районе Криариц…
€30,000
в месяц
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Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Сикея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории подведена вода, под…
€64,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Сикея, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1067 кв.м. на полуострове Ситония, региона…
€270,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с furnishings
Сикея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4589 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€215,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с furnishings
Сикея, Греция
1
3 200 м²
1
Продается земельный участок площадью 3200 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€220,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сикея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории с возможностью пост…
€52,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сикея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории с возможностью пост…
€150,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сикея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории с возможностью пост…
€90,000
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Сикея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории с возможностью пост…
€60,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Сикея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории с возможностью пост…
€60,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сикея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории с возможностью пост…
€80,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сикея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории с возможностью пост…
€90,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с furnishings
Сикея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории подведена вода, под…
€80,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сикея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории с возможностью пост…
€60,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сикея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории подведена вода, под…
€60,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сикея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории с возможностью пост…
€60,000
в месяц
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Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сикея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории с возможностью пост…
€60,000
в месяц
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Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сикея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории с возможностью пост…
€60,000
в месяц
Рекомендовать
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Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сикея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории с возможностью пост…
€80,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сикея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории с возможностью пост…
€150,000
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сикея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории с возможностью пост…
€90,000
в месяц
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