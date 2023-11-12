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Отели в Serres Municipality, Греция

Сере
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3 объекта найдено
Отель 1 комната с холодильником, с furnishings в Аспровалта, Греция
Отель 1 комната с холодильником, с furnishings
Аспровалта, Греция
Комнаты 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница в популярном курортном поселке. На первом этаже расположено 4 студии. На…
€350,000
Отель 20 комнат с furnishings в Megali Volvi, Греция
Отель 20 комнат с furnishings
Megali Volvi, Греция
Комнаты 20
Площадь 480 м²
Количество этажей 4
Продается гостиница площадью 480 кв.м. недалеко от живописного города Салоники. Гостиница со…
€700,000
Отель 12 комнат с видом на море, с furnishings в Аспровалта, Греция
Отель 12 комнат с видом на море, с furnishings
Аспровалта, Греция
Комнаты 12
Площадь 388 м²
Количество этажей 3
Продаются арендуемые комнаты в Аспровальте общей площадью 255 кв.м. Первый этаж состоит из 5…
€650,000

Типы недвижимости в Serres Municipality

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