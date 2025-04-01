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Дома с видом на горы в периферийная единица Родопи, Греция

дим Комотини
5
Комотини
4
2 объекта найдено
Вилла 9 комнат с видом на горы в Roditis, Греция
Вилла 9 комнат с видом на горы
Roditis, Греция
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 260 кв.м в Комотини. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
$344,435
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 7 комнат с видом на горы в Maroneia, Греция
Вилла 7 комнат с видом на горы
Maroneia, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 290 кв.м во Фракии. Первый этаж состоит из 3 спальных ком…
$333,998
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Параметры недвижимости в периферийная единица Родопи, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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