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Греция
Земельные участки
периферийная единица Ретимни
Земельные участки в периферийная единица Ретимни, Греция
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146 объектов найдено
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Земельные участки
Skaleta, Греция
Это огромный участок земли для продажи в Скалета Ретимно. Общая площадь 82,667,43 кв.м. расп…
€7,20 млн
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Земельные участки
Skaleta, Греция
Это уникальный прибрежный участок земли для продажи в Скалета Ретимно. Общая площадь здания …
€900,000
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Земельные участки 3 спальни с видом на море, с видом на горы
Pano Saktouria, Греция
3
1
Приморский рай в Агиос-Павлосе, Крит - Великолепный участок у моря на продажу! 🌊Представляем…
€380,000
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Земельные участки
Ретимнон, Греция
ПРОДАЕТСЯ эксклюзивный участок земли под застройку общей площадью 4340 кв.м. с коэффициентом…
€150,000
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Земельные участки
Ретимнон, Греция
В районе Сфакаки, в 9 км от города Ретимнон и всего в 370 м от моря, продается участок площа…
€120,000
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Земельные участки
Ретимнон, Греция
Продается угловой участок площадью 2670 кв.м. в Перама Ретимнон. На участке растут оливковые…
€110,000
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Земельные участки со стеклопакетами, с мебелью
Ретимнон, Греция
В поселке Виоли Хараки, всего в нескольких минутах от центра города Ретимнон, продается учас…
€292,000
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Земельные участки
Ретимнон, Греция
ПРОДАЕТСЯ эксклюзивный участок под застройку с уклоном общей площадью 1078 кв.м. с коэффицие…
€72,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Kerames, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€95,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Pano Saktouria, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 8000 кв.м. на острове Крит. На территории …
€320,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Gerani, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4805 кв.м. на острове Крит
€270,000
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Земельные участки
Эпископи, Греция
This land for sale in Rethymnon, is located in the popular and large village of Episkopi. It…
€135,000
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Земельные участки
Gerani, Греция
This is a sloping plot of land for sale in Rethymnon Crete located 800 mtrs away from the vi…
€220,000
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Земельные участки
Gerani, Греция
This plot for sale in Rethymno, Crete is located in the area of Gerani. The plot has a surfa…
€180,000
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Земельные участки
Ретимнон, Греция
500 м²
Property Code. 1298 - Plot Arkadi FOR SALE. Size: 500 sq.m, Price140.000 € Κωδ: 1298 - Αρκ…
€140,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море
Сфакаки, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 3637 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
Цена по запросу
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Mariou, Греция
1
1 700 м²
1
Продается земельный участок площадью 1700 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€405,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Mariou, Греция
1
1 901 м²
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1901 кв.м. на острове Крит. На территории …
€1,10 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Mariou, Греция
1
359 м²
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 359 кв.м. на острове Крит. На территории п…
€125,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Mariou, Греция
1
294 м²
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 294 кв.м. на острове Крит. На территории п…
€145,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Skaleta, Греция
1
9 491 м²
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 9491 кв.м. на острове Крит. На территории …
€900,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Mariou, Греция
1
1 965 м²
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1965 кв.м. на острове Крит. На территории …
€440,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Chamalevri, Греция
1
6 078 м²
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 6078 кв.м. на острове Крит. На территории …
€750,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Roupes, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 7250 кв.м недалеко от города Ретимно, Крит. Вода и элек…
€320,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Chamalevri, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€150,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
периферия Крит, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. на острове Крит. На территории строение, кол…
€250,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Принос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5800 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
€120,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Принос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 6800 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
€180,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Сфакаки, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€745,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Сфакаки, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 10500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€1,35 млн
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