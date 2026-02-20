Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Превеза
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в периферийной единице Превеза, Греция

Preveza Municipality
4
4 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Preveza Municipality, Греция
Дом 3 комнаты
Preveza Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 2/2
Двухуровневая квартира 87s.m, всего в 100 метрах от пляжа в приморской деревне Мытикас и в 1…
$223,213
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Дом 3 комнаты в Nea Thesi, Греция
Дом 3 комнаты
Nea Thesi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/2
2 небольших мезонета 60s.m с бассейном 28s.m каждый на 600s.m участке земли в популярном лет…
$317,197
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Дом 4 комнаты в Agios Thomas, Греция
Дом 4 комнаты
Agios Thomas, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Старый традиционный дом 120s.m с двором и задним садом на участке 500s.m с удивительным видо…
$140,977
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
OneOne
Дом 3 комнаты в Preveza Municipality, Греция
Дом 3 комнаты
Preveza Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Этаж 1/1
Уникальный 71-метровый отдельно стоящий дом прямо на кристально чистом пляже Алонаки (всего …
$446,426
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в периферийной единице Превеза, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти