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Отели в Prespes Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 450 м² в Agios Germanos, Греция
Отель 1 450 м²
Agios Germanos, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 450 м²
Количество этажей 1
Продается гостиничный комплекс общей площадью 1450 кв.м в регионе Флорина. Комплекс находитс…
$1,38 млн
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Grekodom Development
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