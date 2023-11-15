Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Земельные участки
  4. Поликастрон

Земельные участки в Поликастрон, Греция

1 объект найдено
Земельные участки в Pefkodasos, Греция
Земельные участки
Pefkodasos, Греция
Evzonoi ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 987 m2, Код. 1-842, 28.000 €
€28,000
Realting.com
Перейти