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Дома в периферийная единица Парос, Греция

виллы
3
6 объектов найдено
Дом 3 спальни в Piso Livadi, Греция
Дом 3 спальни
Piso Livadi, Греция
Количество спален 3
Площадь 72 м²
Красивый светлый просторный дом со свободной спальней и верандой с видом на Эгейское море. Р…
€410,000
Дом 1 комната с видом на море, на первой береговой линии в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 1
Площадь 105 м²
Великолепное предложение на о. Тинос! На территории 7469 кв.м расположена двухуровневая вилл…
€1,20 млн
Дом 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с камином в Ангерья, Греция
Дом 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с камином
Ангерья, Греция
Комнаты 2
Площадь 120 м²
2 спальни и 2 гостиные ( могут вместить 9 человек ) 3 ванные комнаты, полностью оборудованна…
€450,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Парикия, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Парикия, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 563 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 563 кв.м в регионе Киклады. Вилла состоит из 3 спальных к…
€3,20 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Marmara, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Marmara, Греция
Комнаты 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Великолепное предложение на о. Тинос! На территории 7469 кв.м расположена двухуровневая вилл…
€1,20 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Dryos, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Dryos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 460 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м в регионе Киклады. Цокольный этаж состоит из 2 с…
€4,40 млн

Параметры недвижимости в периферийная единица Парос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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