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Земельные участки в Парга, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Agia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Agia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 10000 кв.м. в Эпире. На территории подведе…
€1,10 млн
в месяц
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Парга, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Парга, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3080 кв.м. в Эпире. На территории с возможностью постро…
€250,000
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с furnishings в Парга, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Парга, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. в Эпире. На территории подведена вода, подвед…
€250,000
в месяц
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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