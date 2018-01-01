Резиденция с подземным гаражом, Глифада, Греция

MALIBU RESIDENCES - это новый жилой проект, расположенный в пышном пригороде Эллинико, прямо на Афинской Ривьере. MALIBU Residences предлагает 6 красивых апартаментов с 2 спальнями, один 4-комнатный дом и построен в соответствии с нашими высокими строительными стандартами. Это уникальная возможность обеспечить доступ к этому фантастическому месту, рядом с столичным парком Эллиникон.
Эллинико - высококлассный пригород, расположенный в очаровательной Афинской Ривьере. Район трансформируется в рамках продолжающегося 8-миллионного новаторского проекта для Афин с большим акцентом на создание столичного парка мирового класса, а также на расширение прибрежного фронта, полностью доступного для публики.
Привилегированное место рядом с столичным парком Эллиникон и в самом сердце Афинской Ривьеры!
Предлагаются квартиры с парковочными местами и помещениями для хранения.
Резиденция располагает подземной парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Солнечный водонагреватель
Сигнализация
Светодиодное освещение
Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в центре города и рядом с морем.
Аптека - 230 метров
Станция метро - 700 метров
Начальная школа - 500 метров
Парк - 700 метров
Предлагаются квартиры с видом на море, балконами, парковочными местами и помещениями для хранения.
Некоторые квартиры имеют собственные бассейны.
Окончание строительства - 2025 год.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Бронированная дверь
Кондиционеры
Солнечные водонагреватели
Тепловой насос
Расположение и объекты поблизости
Глифада - южный пригород Афин, расположенный в 12 км от центра столицы и в 17 км от международного аэропорта.