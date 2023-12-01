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Земельные участки в Неа-Перамос, Греция

12 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Vlychada, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Vlychada, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 932 кв.м. в Афинах
€85,000
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Земельные участки в Неа-Перамос, Греция
Земельные участки
Неа-Перамос, Греция
Площадь 311 м²
ID: # ΝΠ547 - Префектура Кавала, Элефиры: ПРОДАЕТСЯ, наклонный участок 311m² фасад с экономи…
€100,000
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Земельные участки в Неа-Перамос, Греция
Земельные участки
Неа-Перамос, Греция
Площадь 2 500 м²
ID: # ΝΠ542 - Префектура Кавала, Элефиры: ПРОДАЕТСЯ посылка самолета 2500m². Подходит для се…
€15,000
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Земельные участки в Неа-Перамос, Греция
Земельные участки
Неа-Перамос, Греция
Площадь 4 800 м²
Продается участок 4800 кв.м в Неа Перамо в очень выгодном месте с видом на море. Он имеет юж…
€600,000
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Земельные участки в Неа-Перамос, Греция
Земельные участки
Неа-Перамос, Греция
Площадь 2 500 м²
Eleitheres, Agios Andreas: Продается участок площадью 2500 кв.м. Он расположен между Агиос А…
€40,000
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Земельные участки в Неа-Перамос, Греция
Земельные участки
Неа-Перамос, Греция
Площадь 2 100 м²
Eleitheres, Nea Peramos: 2100sq.m. between Nea Peramos and Nea Iraklitsa very close to the d…
€40,000
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Земельные участки в Неа-Перамос, Греция
Земельные участки
Неа-Перамос, Греция
Площадь 2 325 м²
Eleitheres, Nea Peramos: участок 2325 кв.м на продажу в 50 метрах от моря. Строит 200m². име…
€300,000
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Земельные участки в Неа-Перамос, Греция
Земельные участки
Неа-Перамос, Греция
Площадь 3 450 м²
ID: #ΝΠ68 - Kavala Prefecture, Eleitheres: FOR SALE plane parcel 3450sm. It is suitable for …
€200,000
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Земельные участки в Неа-Перамос, Греция
Земельные участки
Неа-Перамос, Греция
Площадь 8 389 м²
ID: # 689 - Префектура Кавала, Элефитер, Неа Перамос: Продается побережье, привилегированный…
€1,20 млн
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Земельные участки 1 комната с патио в Неа-Перамос, Греция
Земельные участки 1 комната с патио
Неа-Перамос, Греция
Комнаты 1
Площадь 13 700 м²
РАЗМЕЩЕНИЕ В УНИКАЛЬНОЙ ТОЧКЕ В НОВОМ ПЕРАМОСЕ 13700 SQM С ОТЛИЧНЫМ ВИДОМ ИДЕАЛА ДЛЯ ОТЕЛЯ. …
€4,00 млн
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Земельные участки 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 000 м²
ЗЕМЛЯ 4180 SQM С ДЕРЕВАМИ, БЛИЖАЙШИМИ С ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ НЕЙ ПЕРАМОС КАВАЛА. ИДЕАЛ ДЛЯ ЛАГЕРЯ.…
€125,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Неа-Перамос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Неа-Перамос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1800 кв.м. в центральной Греции. На территории с возмож…
€600,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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