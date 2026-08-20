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Квартиры в Неа-Макри, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Неа-Макри, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Макри, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается квартира площадью 80 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
$301,081
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