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Греция
Земельные участки
Неа-Каликратия
Земельные участки в Неа-Каликратия, Греция
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26 объектов найдено
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Земельные участки
Неа-Каликратия, Греция
492 м²
Земля составляет 492 кв. м и находится в деревне Неа Калликратия в 400 метрах от пляжа. На у…
€215,000
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Земельные участки
Agios Pavlos, Греция
5 000 м²
Этот участок земли составляет 5000 кв. М и расположен в 300 метрах от деревни Неа Ираклия и …
€350,000
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Земельные участки
Неа-Каликратия, Греция
340 м²
Площадь участка составляет 340 кв. М. Расположен в деревне Неа Калликратия в 500 метрах от п…
€160,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Поселение Феникс", Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2396 кв.м. в Халкидиках. На территории земельный участо…
€420,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Поселение "Нижний мир", Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 8250 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, …
€3,30 млн
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Поселение "Вина", Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 940 кв.м. в Халкидиках
€110,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Поселение "Вина", Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. в Халкидиках
€290,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Поселение "Вина", Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 317 кв.м. в Халкидиках. На территории строение, подведе…
€300,000
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Земельные участки
Неа-Каликратия, Греция
Nea Kallikrateia ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 1000 m2, Код. 1-40, 10.000 €
€10,000
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Земельные участки
Неа-Каликратия, Греция
2 015 м²
Land is 2015 sq. meters and is located 2 kilometres from Kallikratia village in front of the…
€715,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Поселение "Бомботейка", Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 3500 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
€840,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Agios Pavlos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 6600 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, …
€800,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Поселение Феникс", Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4008 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, …
€110,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Поселение Феникс", Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 3172 кв.м. в Халкидиках. На территории стр…
€210,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Поселение "Вина", Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1280 кв.м. в Халкидиках. На территории под…
€280,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Agios Pavlos, Греция
1
600 м²
1
Продается земельный участок площадью 7300 кв.м. в Халкидиках. На территории строение, земель…
€1,50 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Поселение "Вина", Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1255 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
€160,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Поселение "Геопоника", Греция
1
195 м²
1
Продается земельный участок площадью 195 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, п…
€90,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Поселение "Вина", Греция
1
209 м²
1
Продается земельный участок площадью 209 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, п…
€90,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Поселение Феникс", Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 6560 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, …
€195,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Поселение "Вина", Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1434 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
€150,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Поселение "Вина", Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 615 кв.м. в Халкидиках
€230,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Поселение Феникс", Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 32871 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода,…
€749,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Поселение "Геопоника", Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода,…
€190,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Поселение "Нижний мир", Греция
1
2 000 м²
1
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, …
€200,000
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Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Неа-Каликратия, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 3685 кв.м. в Халкидиках. Имеет великолепный вид на город
€330,000
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