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Отели в периферийная единица Миконос, Греция

коммерческая недвижимость
10
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2 объекта найдено
Отель 6 спален в Agios Ioannis Diakoftis, Греция
Отель 6 спален
Agios Ioannis Diakoftis, Греция
Количество спален 6
Площадь 530 м²
Property Code: 1348 - FOR SALE 6 Spaces, Hotel of total surface 530 sq.m, on the Ground fl…
€2,50 млн
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Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Agios Stefanos, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Agios Stefanos, Греция
Комнаты 1
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу пятизвездочная гостиница площадью 3.000 кв.м которая состоит из 40 с…
€26,60 млн
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