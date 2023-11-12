Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Коммерческая
  4. Municipality of Pylaia - Chortiatis
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция

коммерческая недвижимость
24
Офис В архив
Очистить
1 объект найдено
Офис 7 спален в Chortiatis, Греция
Офис 7 спален
Chortiatis, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Center ПРОДАЁТСЯ Здание под офис 7 Помещения, 2 Гостиная 2 Кухня 3 Ванная Площадь: 622 m2, …
€370,000
Realting.com
Перейти