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Виллы в Municipality of Nisyros, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Мандракион, Греция
Вилла
Мандракион, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м на островах Додеканес. Коттедж состоит из 2 спа…
$513,013
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Параметры недвижимости в Municipality of Nisyros, Греция

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