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Отели в Municipality of Mochos, Греция

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2 объекта найдено
Отель 440 м² в District of Chersonissos, Греция
Отель 440 м²
District of Chersonissos, Греция
Число комнат 13
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу жилой комплекс всего в 35 метрах от моря в очень привилегированном м…
$1,12 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Отель 1 300 м² в District of Chersonissos, Греция
Отель 1 300 м²
District of Chersonissos, Греция
Число комнат 23
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЕТСЯ: ОТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В СТАЛИДЕ, КРИТОбзор недвижимости: Этот апарт-отель, построенны…
$1,55 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Рейтинг 4.9 / 5:
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