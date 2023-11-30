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Квартиры в Municipality of Mesolongi, Греция

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Municipality of Mesolongi, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Mesolongi, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
Ano Poli ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира 1 Cпальня, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 40 …
€72,000
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Параметры недвижимости в Municipality of Mesolongi, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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