Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Municipality of Kritsa
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Municipality of Kritsa, Греция

Таунхаус В архив
Очистить
5 объектов найдено
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€215,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Крица, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Крица, Греция
Комнаты 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
€135,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Крица, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Крица, Греция
Комнаты 4
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цоко…
€170,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€110,000
Таунхаус 3 спальни с видом на город в Крица, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город
Крица, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 95 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокол…
€70,000

Параметры недвижимости в Municipality of Kritsa, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти