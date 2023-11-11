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Коттеджи в Municipality of Kritsa, Греция

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6 объектов найдено
Коттедж 1 комната с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Котте…
€90,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 420 кв.м с участком 5000 кв.м недалеко от Агиос Николаос. Вилла рас…
€850,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
€630,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Крица, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Крица, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€160,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Крица, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Крица, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 156 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 156 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит…
€70,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Крица, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Крица, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Второй этаж состоит из одной …
€199,000

Параметры недвижимости в Municipality of Kritsa, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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