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Коммерческая недвижимость в Municipality of Kalon Chorion, Греция

отели
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7 объектов найдено
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 500 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на город. Недвиж…
€855,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 270 кв.м в префектуре Лассити. Бизнес состоит из пяти апартаментов…
€500,000
Отель 15 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 15 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 15
Площадь 1 400 м²
Количество этажей 1
Продается апарт-отель площадью 1400 кв.м в Лассити. Отель состоит из 15 двух комнатных апарт…
€999,000
Отель 11 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 11 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 11
Площадь 580 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 580 кв.м в Лассити. Отель расположен в живописном местечке региона,…
€1,000,000
Отель 15 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 15 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 15
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается небольшой отель в Кало Хорио, Ласити.Отличное расположение, очень легкий доступ с …
€1,10 млн
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продажа бизнеса на Крите. На данный момент здания находится на стадии строительства и состои…
€150,000
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу коммерческое помешенные с одной квартирой в туристическом поселке, на …
€175,000
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