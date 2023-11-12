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Отели в Municipality of Kalon Chorion, Греция

коммерческая недвижимость
7
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3 объекта найдено
Отель 15 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 15 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 15
Площадь 1 400 м²
Количество этажей 1
Продается апарт-отель площадью 1400 кв.м в Лассити. Отель состоит из 15 двух комнатных апарт…
€999,000
Отель 11 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 11 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 11
Площадь 580 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 580 кв.м в Лассити. Отель расположен в живописном местечке региона,…
€1,000,000
Отель 15 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 15 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 15
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается небольшой отель в Кало Хорио, Ласити.Отличное расположение, очень легкий доступ с …
€1,10 млн
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