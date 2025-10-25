Показать объекты на карте Показать объекты списком
  Греция
  2. Греция
  3. Municipality of Andros
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в Municipality of Andros, Греция

виллы
7
6 объектов найдено
Дом 8 спален в Municipality of Andros, Греция
Дом 8 спален
Municipality of Andros, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Πωλείται ημιτελής οικοδομή αποτελούμενη από δύο κτίρια, συνολικής επιφάνειας 150 τ.μ. το καθ…
$464,429
Закрыть
Вилла 10 комнат в Андрос, Греция
Вилла 10 комнат
Андрос, Греция
Число комнат 10
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
Вилла Я - потрясающая, роскошная подземная вилла, построенная у моря, на очаровательном остр…
$4,49 млн
Закрыть
Коттедж 6 комнат в Гаврион, Греция
Коттедж 6 комнат
Гаврион, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из 2 сп…
$561,812
Вилла 1 комната в Стеньес, Греция
Вилла 1 комната
Стеньес, Греция
Число комнат 1
Площадь 198 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 198 кв.м в регионе Киклады. Из окон открывается вид на море, на г…
$510,312
Коттедж 3 комнаты в Стеньес, Греция
Коттедж 3 комнаты
Стеньес, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из гост…
$819,309
Дом 5 спален в Гаврион, Греция
Дом 5 спален
Гаврион, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Πρόκειται για ένα μοναδικό, διώροφο κτίριο, το οποίο δεσπόζει μεγαλοπρεπώς ακριβώς μπροστά σ…
$476,040
Закрыть
Параметры недвижимости в Municipality of Andros, Греция

