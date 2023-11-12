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Коммерческая недвижимость в Municipality of Andravida and Kyllini, Греция

5 объектов найдено
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Кастро, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Кастро, Греция
Комнаты 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 210 кв.м на Западном Пелопоннесе. Из окон открывается вид на море,…
€1,59 млн
Отель 1 комната с бассейном, с furnishings в Нижняя Дева Мария, Греция
Отель 1 комната с бассейном, с furnishings
Нижняя Дева Мария, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 391 м²
Количество этажей 1
Гостиница находится в стадии строительства, на полуострове Пелопоннес, в 500 метров от архео…
€1,50 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings в Килини, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Килини, Греция
Комнаты 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 110 кв.м на Западном Пелопоннесе. Из окон открывается вид на море.…
€150,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Килини, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Килини, Греция
Комнаты 1
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу помещение оборудиванное под кафе-бар.Объект расположен в городке Кил…
€220,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Кастро, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Кастро, Греция
Комнаты 1
Площадь 332 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу комплекс из шести отдельных коттеджей в районе Киллини. 1 коттедж 11…
€900,000
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