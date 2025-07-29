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Виллы в Stavroupoli Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в Pavlos Melas Municipality, Греция
Вилла
Pavlos Melas Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 415 м²
Этаж -2/4
Продается 4-этажный коттедж площадью 415 кв.м в Салониках. Подвал состоит из одной кладовой,…
$580,956
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Вилла в Pavlos Melas Municipality, Греция
Вилла
Pavlos Melas Municipality, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 375 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 375 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных…
$522,860
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Параметры недвижимости в Stavroupoli Municipal Unit, Греция

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