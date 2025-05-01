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Жильё в Municipal Unit of Sparta, Греция

1 объект найдено
Коттедж 1 комната в Municipality of Sparta, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Sparta, Греция
Число комнат 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 240 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
$166,999
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Sparta, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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