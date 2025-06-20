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Виллы в Municipal Unit of Patras, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Municipality of Patras, Греция
Вилла
Municipality of Patras, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
$462,019
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Patras, Греция

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