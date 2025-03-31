Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipal Unit of Palairos
  4. Жилая

Жильё в Municipal Unit of Palairos, Греция

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Вилла в Skala Fourkas, Греция
Вилла
Skala Fourkas, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Код собственности: HPS5490 - Вилла для продажи в Кассандре Сани за € 1,025.000. Эта вилла пл…
$1,11 млн
Оставить заявку
Дом 1 комната в Kalamitsi Amigdalou, Греция
Дом 1 комната
Kalamitsi Amigdalou, Греция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Исторический каменный дом доступен для продажи в живописной деревне Каламици Амигдалу, распо…
$920,788
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Код собственности: HPS5491 - Maisonette FOR SALE в Kalamaria Vizantio за €1.200.000. Этот 21…
$1,30 млн
Оставить заявку
Дуплекс 10 спален в Preveza Municipality, Греция
Дуплекс 10 спален
Preveza Municipality, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 630 м²
Количество этажей 2
π ρ е & вепсилон; & Эпсу; η и тау; & Ита; & каппа; & Альфа; ς: π ε я и эпсильфа; & Эта; & EP…
$205,846
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 180 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…
$396,622
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Дом 3 комнаты в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Дом 3 комнаты
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается в Перахора Лутраки, независимый Мезонет площадью 200 кв.м.и имеет два этажа.   Пер…
$215,538
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Pefkochori, Греция
Вилла
Pefkochori, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Код Property: HPS3932-VillaforsaleInpallinipolichronof € 640.000.This175sq.m.furnishedvillac…
$693,819
Оставить заявку
Вилла 7 комнат с ванной в Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла 7 комнат с ванной
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 7
Площадь 460 м²
Эта роскошная уединенная вилла с панорамным видом и просторным приусадебным участком располо…
$813,563
Оставить заявку
Вилла в Kriopigi, Греция
Вилла
Kriopigi, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Представляем потрясающий новый проект в Халкидиках, где три эксклюзивные виллы предназначены…
$625,054
Оставить заявку
Таунхаус 7 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 7 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Neoi Epivates, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 163 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 163 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$307,904
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 комнат в Neochorouda, Греция
Коттедж 6 комнат
Neochorouda, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$219,186
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 8 комнат в Лукисия, Греция
Вилла 8 комнат
Лукисия, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной сп…
$3,83 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Palairos, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов